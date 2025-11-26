flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona 1650 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 Corona 1650 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 Corona 1650 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,275 g
  • Oro puro (0,0671 oz) 2,0862 g
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 Corona
  • Año1650
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:9500 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona 1650 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (22)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de 1650 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 620 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 22000. La subasta tuvo lugar el 21 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Heritage - 8 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
11100 $
Precio en la divisa de la subasta 11100 USD
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Heritage - 8 de enero de 2024
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Heritage - 8 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
11100 $
Precio en la divisa de la subasta 11100 USD
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta HARMERS - 1 de noviembre de 2023
VendedorHARMERS
Fecha1 de noviembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Künker - 17 de marzo de 2023
VendedorKünker
Fecha17 de marzo de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha4 de noviembre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2022
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha4 de noviembre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Künker - 26 de enero de 2022
VendedorKünker
Fecha26 de enero de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Heritage - 20 de agosto de 2021
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Heritage - 20 de agosto de 2021
VendedorHeritage
Fecha20 de agosto de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta New York Sale - 9 de enero de 2019
VendedorNew York Sale
Fecha9 de enero de 2019
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta CNG - 10 de enero de 2018
VendedorCNG
Fecha10 de enero de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 24 de septiembre de 2015
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha24 de septiembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Spink - 25 de marzo de 2015
VendedorSpink
Fecha25 de marzo de 2015
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Heritage - 10 de septiembre de 2014
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Heritage - 10 de septiembre de 2014
VendedorHeritage
Fecha10 de septiembre de 2014
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Spink - 26 de marzo de 2014
VendedorSpink
Fecha26 de marzo de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta Spink - 26 de junio de 2013
VendedorSpink
Fecha26 de junio de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1650 en subasta CNG - 23 de mayo de 2012
VendedorCNG
Fecha23 de mayo de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de 1 Corona del 1650?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del 1650 es de 9500 USD. La moneda contiene 2,0862 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 279,53 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del 1650?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del 1650 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1650?

Para vender 1 Corona del 1650, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
