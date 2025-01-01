flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Catálogo de monedas de Mancomunidad (1649-1660)

Monedas agregadas en total: 74

Período de Mancomunidad
Catálogo de monedasMancomunidad1649-1660
Precios y descripción de las monedas de Mancomunidad

FotoDescripciónMetalPrecio prom.UNCPrecio prom.PROOFVentas
Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
6 peniques 1658
Plata$1,400-013Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1653
Oro$6,500-020Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1658
Oro$40,000-04Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Unite 1653
Oro$5,700-061Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1653
Plata$490-1194Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Unite 1649
Oro$9,800-024Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Unite 1650
Oro$25,000-012Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
6 peniques 1652
Plata$550-058Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Media corona 1652
Plata$1,400-038Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660)
Plata$210-0162Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Unite 1656
Oro$16,000-012Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Media corona 1653
Plata$1,300-2154Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1649
Plata$1,500-039Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Medio Penique 1649-1660
Plata$230-069Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Doble corona 1649
Oro$8,600-03Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Doble corona 1657
Oro--00Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1651
Plata$11,000-07Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Media corona 1660
Plata$2,900-015Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1656
Plata$6,200-0108Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Media corona 1651
Plata$2,100$18,000034Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
6 peniques 1649
Plata$650-042Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Penique Sin fecha (1649-1660)
Plata$370-2107Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1650
Oro$9,500-022Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1657
Oro--00Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1653
Plata$3,500-2186Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Doble corona 1650
Oro$7,300-08Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1649
Plata$20,000-05Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1658
Plata$2,000-033Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
6 peniques 1656
Plata$670-042Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Doble corona 1655
Oro--00Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1654
Plata$4,100-017Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
6 peniques 1660
Plata$1,500-028Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
6 peniques 1653
Plata$500-024Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1651
Plata$1,100-0158Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1649
Oro$8,500-012Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1656
Plata$1,600-071Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Unite 1651
Oro$11,000-053Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1655
Plata$640-013Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
6 peniques 1651
Plata$1,900-151Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1652
Plata$7,000-042Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1655
Oro--00Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Doble corona 1656
Oro$24,000-01Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Unite 1660
Oro$18,000-01Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1657
Plata$2,200-04Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Doble corona 1651
Oro$12,000-022Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1652
Oro$11,000-09Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Media corona 1654
Plata$690-044Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
Unite 1654
Oro$12,000-015Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1651
Oro$9,100-014Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1660
Plata$1,900-016
