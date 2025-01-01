Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
Catálogo de monedas de Mancomunidad (1649-1660)
Monedas agregadas en total: 74
Catálogo de monedasMancomunidad1649-1660
Precios y descripción de las monedas de Mancomunidad
FotoDescripciónMetalPrecio prom.UNCPrecio prom.PROOFVentas
Plata$1,400-013
Gran Bretaña, Mancomunidad
6 peniques 1658
Oro$6,500-020
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1653
Oro$40,000-04
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1658
Oro$5,700-061
Gran Bretaña, Mancomunidad
Unite 1653
Plata$490-1194
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1653
Oro$9,800-024
Gran Bretaña, Mancomunidad
Unite 1649
Oro$25,000-012
Gran Bretaña, Mancomunidad
Unite 1650
Plata$550-058
Gran Bretaña, Mancomunidad
6 peniques 1652
Plata$1,400-038
Gran Bretaña, Mancomunidad
Media corona 1652
Plata$210-0162
Gran Bretaña, Mancomunidad
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660)
Oro$16,000-012
Gran Bretaña, Mancomunidad
Unite 1656
Plata$1,300-2154
Gran Bretaña, Mancomunidad
Media corona 1653
Plata$1,500-039
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1649
Plata$230-069
Gran Bretaña, Mancomunidad
Medio Penique 1649-1660
Oro$8,600-03
Gran Bretaña, Mancomunidad
Doble corona 1649
Oro--00
Gran Bretaña, Mancomunidad
Doble corona 1657
Plata$11,000-07
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1651
Plata$2,900-015
Gran Bretaña, Mancomunidad
Media corona 1660
Plata$6,200-0108
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1656
Plata$2,100$18,000034
Gran Bretaña, Mancomunidad
Media corona 1651
Plata$650-042
Gran Bretaña, Mancomunidad
6 peniques 1649
Plata$370-2107
Gran Bretaña, Mancomunidad
Penique Sin fecha (1649-1660)
Oro$9,500-022
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1650
Oro--00
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1657
Plata$3,500-2186
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1653
Oro$7,300-08
Gran Bretaña, Mancomunidad
Doble corona 1650
Plata$20,000-05
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1649
Plata$2,000-033
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1658
Plata$670-042
Gran Bretaña, Mancomunidad
6 peniques 1656
Oro--00
Gran Bretaña, Mancomunidad
Doble corona 1655
Plata$4,100-017
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1654
Plata$1,500-028
Gran Bretaña, Mancomunidad
6 peniques 1660
Plata$500-024
Gran Bretaña, Mancomunidad
6 peniques 1653
Plata$1,100-0158
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1651
Oro$8,500-012
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1649
Plata$1,600-071
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1656
Oro$11,000-053
Gran Bretaña, Mancomunidad
Unite 1651
Plata$640-013
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1655
Plata$1,900-151
Gran Bretaña, Mancomunidad
6 peniques 1651
Plata$7,000-042
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1652
Oro--00
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1655
Oro$24,000-01
Gran Bretaña, Mancomunidad
Doble corona 1656
Oro$18,000-01
Gran Bretaña, Mancomunidad
Unite 1660
Plata$2,200-04
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1657
Oro$12,000-022
Gran Bretaña, Mancomunidad
Doble corona 1651
Oro$11,000-09
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1652
Plata$690-044
Gran Bretaña, Mancomunidad
Media corona 1654
Oro$12,000-015
Gran Bretaña, Mancomunidad
Unite 1654
Oro$9,100-014
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 Corona 1651
Plata$1,900-016
Gran Bretaña, Mancomunidad
1 chelín 1660
