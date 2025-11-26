flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona 1660 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Media corona 1660 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Media corona 1660 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso15 g
  • Plata pura (0,4461 oz) 13,875 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalMedia corona
  • Año1660
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2900 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona 1660 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (15)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de 1660 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 216 vendido en la subasta Classical Numismatic Group, LLC por USD 6000. La subasta tuvo lugar el 12 de junio de 2024.

Gran Bretaña Media corona 1660 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
1880 $
Precio en la divisa de la subasta 1400 GBP
Gran Bretaña Media corona 1660 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
700 $
Precio en la divisa de la subasta 700 USD
Gran Bretaña Media corona 1660 en subasta CNG - 12 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha12 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1660 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónVF20 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1660 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1660 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1660 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónVF20 NGC
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1660 en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1660 en subasta DNW - 21 de marzo de 2019
VendedorDNW
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1660 en subasta Spink - 27 de marzo de 2018
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1660 en subasta Spink - 6 de diciembre de 2017
VendedorSpink
Fecha6 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1660 en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2017
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2017
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1660 en subasta DNW - 15 de septiembre de 2017
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña Media corona 1660 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 4 de mayo de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha4 de mayo de 2016
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1660 en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de Media corona del 1660?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del 1660 es de 2900 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del 1660?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del 1660 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del 1660?

Para vender Media corona del 1660, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

