Media corona 1660 (Gran Bretaña, Mancomunidad)
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,925)
- Peso15 g
- Plata pura (0,4461 oz) 13,875 g
- Diámetro35 mm
- CantoLiso
- AlineaciónMoneda (↑↓)
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoMancomunidad
- Valor nominalMedia corona
- Año1660
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de 1660 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 216 vendido en la subasta Classical Numismatic Group, LLC por USD 6000. La subasta tuvo lugar el 12 de junio de 2024.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de Media corona del 1660?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del 1660 es de 2900 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del 1660?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del 1660 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Media corona del 1660?
Para vender Media corona del 1660, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.