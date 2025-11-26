flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona 1649 "Tipo 1649-1656" (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 Corona 1649 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 Corona 1649 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Spink

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso30 g
  • Plata pura (0,8922 oz) 27,75 g
  • Diámetro44 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 Corona
  • Año1649
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:20000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona 1649 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (5)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de 1649 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 20 vendido en la subasta Spink por GBP 28000. La subasta tuvo lugar el 26 de marzo de 2019.

Estado de conservación
Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta St James’s - 22 de julio de 2021
VendedorSt James’s
Fecha22 de julio de 2021
ConservaciónSin grado
Precio
1185 $
Precio en la divisa de la subasta 860 GBP
Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Spink - 26 de marzo de 2019
VendedorSpink
Fecha26 de marzo de 2019
ConservaciónXF
Precio
36988 $
Precio en la divisa de la subasta 28000 GBP
Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Spink - 25 de septiembre de 2017
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Spink - 25 de septiembre de 2017
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1649 en subasta Stack's - 15 de enero de 2008
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2008
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 Corona del 1649?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del 1649 es de 20000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del 1649?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del 1649 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1649?

Para vender 1 Corona del 1649, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

