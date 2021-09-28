flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona 1658 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 Corona 1658 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 Corona 1658 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Spink

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,275 g
  • Oro puro (0,0671 oz) 2,0862 g
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 Corona
  • Año1658
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:40000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona 1658 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de 1658 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 25 vendido en la subasta Spink por GBP 35000. La subasta tuvo lugar el 28 de septiembre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Coin Cabinet - 23 de octubre de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha23 de octubre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
29372 $
Precio en la divisa de la subasta 22000 GBP
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Heritage - 10 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de enero de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
40800 $
Precio en la divisa de la subasta 40800 USD
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Heritage - 10 de enero de 2022
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Heritage - 10 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de enero de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de 1 Corona del 1658?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del 1658 es de 40000 USD. La moneda contiene 2,0862 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 279,53 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del 1658?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del 1658 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1658?

Para vender 1 Corona del 1658, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de MancomunidadMonedas de Gran Bretaña en 1658Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal 1 CoronaSubastas numismáticas