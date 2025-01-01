flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1658

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Unite 1658
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
1 Corona 1658
Precio promedio40000 $
Ventas
04

Monedas de plata (Mancomunidad)

Anverso
Reverso
Media corona 1658
Precio promedio2500 $
Ventas
09
Anverso
Reverso
1 chelín 1658
Precio promedio2000 $
Ventas
033
Anverso
Reverso
6 peniques 1658
Precio promedio1400 $
Ventas
013
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio220 $
Ventas
0162
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio370 $
Ventas
2107
Anverso
Reverso
Medio Penique 1649-1660
Precio promedio230 $
Ventas
069

Monedas de plata (Oliver Cromwell)

Anverso
Reverso
1 Corona 16581658/7
Precio promedio6200 $
Ventas
3365
Anverso
Reverso
1 Corona 1658Copia holandesa. "N" en el anverso está invertida
Precio promedio10000 $
Ventas
06
Anverso
Reverso
1 Corona 1658Copia de Tanner. 1658
Precio promedio12000 $
Ventas
06
Anverso
Reverso
Media corona 1658
Precio promedio3800 $
Ventas
3292
Anverso
Reverso
1 chelín 1658HIB &c PRO
Precio promedio2800 $
Ventas
3302
Anverso
Reverso
1 chelín 1658Copia holandesa. "N" en el anverso está invertida
Precio promedio31000 $
Ventas
02
Anverso
Reverso
6 peniques 1658HIB &c PRO
Precio promedio19000 $
Ventas
02
Anverso
Reverso
6 peniques 1658Copia holandesa. HIB . PRO
Precio promedio6200 $
Ventas
024

Monedas de cobre

Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1657-1658) PruebaEscudo
Precio promedio12000 $
Ventas
015
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1657-1658) PruebaTres Pilares
Precio promedio26000 $
Ventas
01
