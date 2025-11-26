flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Medio Penique 1649-1660 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Medio Penique 1649-1660 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Medio Penique 1649-1660 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Noble Numismatics Pty Ltd

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,24 g
  • Diámetro10,5 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalMedio Penique
  • Año1649-1660
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:230 USD
Gráfico de ventas en subastas Medio Penique 1649-1660 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (69)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Medio Penique de 1649-1660 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32681 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 990. La subasta tuvo lugar el 21 de enero de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
200 $
Precio en la divisa de la subasta 200 USD
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
116 $
Precio en la divisa de la subasta 85 GBP
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta Stack's - 2 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta Stack's - 2 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha2 de septiembre de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta TimeLine Auctions - 9 de marzo de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta Stephen Album - 26 de enero de 2025
VendedorStephen Album
Fecha26 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta CNG - 4 de diciembre de 2024
VendedorCNG
Fecha4 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta Stack's - 12 de septiembre de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta CNG - 12 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha12 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta London Coins - 3 de septiembre de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha3 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta Heritage - 20 de julio de 2023
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta Heritage - 20 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha20 de julio de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta Heritage - 19 de julio de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta CNG - 14 de junio de 2023
VendedorCNG
Fecha14 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta CNG - 14 de junio de 2023
VendedorCNG
Fecha14 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta Davissons Ltd. - 17 de mayo de 2023
VendedorDavissons Ltd.
Fecha17 de mayo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Medio Penique 1649-1660 en subasta NOONANS - 9 de marzo de 2023
VendedorNOONANS
Fecha9 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de Medio Penique del 1649-1660?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Medio Penique del 1649-1660 es de 230 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Medio Penique del 1649-1660?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Medio Penique del 1649-1660 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Medio Penique del 1649-1660?

Para vender Medio Penique del 1649-1660, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de MancomunidadMonedas de Gran Bretaña en 1649Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal Medio PeniqueSubastas numismáticas