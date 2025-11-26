flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona 1658 (Gran Bretaña, Oliver Cromwell)

Anverso Media corona 1658 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver CromwellReverso Media corona 1658 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver Cromwell

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso15 g
  • Plata pura (0,4461 oz) 13,875 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoOliver Cromwell
  • Valor nominalMedia corona
  • Año1658
  • GobernanteOliver Cromwell (Lord Protector)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3800 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona 1658 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Precios de subastas (289)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de 1658 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Oliver Cromwell. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 318 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 20125. La subasta tuvo lugar el 26 de mayo de 2008.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Cambi Aste - 13 de noviembre de 2025
VendedorCambi Aste
Fecha13 de noviembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
2318 $
Precio en la divisa de la subasta 2000 EUR
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
2284 $
Precio en la divisa de la subasta 1700 GBP
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta NOONANS - 9 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha9 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta London Coins - 7 de septiembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Auction World - 20 de julio de 2025
VendedorAuction World
Fecha20 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 de marzo de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25 de marzo de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha25 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta NOONANS - 18 de febrero de 2025
VendedorNOONANS
Fecha18 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta CNG - 23 de enero de 2025
VendedorCNG
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta CNG - 15 de enero de 2025
VendedorCNG
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Oliver Cromwell de Media corona del 1658?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del 1658 es de 3800 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del 1658?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del 1658 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del 1658?

Para vender Media corona del 1658, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

