Catálogo de monedas de Oliver Cromwell (1656-1658)
Catálogo de monedasOliver Cromwell1656-1658
Precios y descripción de las monedas de Oliver Cromwell
FotoDescripciónMetalPrecio prom.UNCPrecio prom.PROOFVentas
Cobre$12,000-015
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Prueba Farthing Sin fecha (1657-1658). Escudo
Oro$39,000$93,0000161
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Prueba Broad 1656
Plata$3,800-3292
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Media corona 1658
Plata$2,800-3302
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
1 chelín 1658. HIB &c PRO
Plata$6,200-024
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
6 peniques 1658. Copia holandesa. HIB . PRO
Plata$6,200-3365
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
1 Corona 1658. 1658/7
Plata$12,000$25,00006
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
1 Corona 1658. Copia de Tanner. 1658
Oro$220,000$380,00004
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Pruebas 50 сhelines 1656
Plata$10,000-06
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
1 Corona 1658. Copia holandesa. "N" en el anverso está invertida
Oro$26,000$45,00009
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Pruebas 1/2 broad 1656
Plata$19,000-02
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
6 peniques 1658. HIB &c PRO
Plata$31,000-02
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
1 chelín 1658. Copia holandesa. "N" en el anverso está invertida
Plata$5,400-017
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Media corona 1656
Cobre$26,000-01
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Prueba Farthing Sin fecha (1657-1658). Tres Pilares
