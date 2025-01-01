flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Catálogo de monedas de Oliver Cromwell (1656-1658)

Monedas agregadas en total: 14

Período de Oliver Cromwell
Catálogo de monedasOliver Cromwell1656-1658
coinOro
coinPlata
coinCobre
Año de la moneda

Precios y descripción de las monedas de Oliver Cromwell

FotoDescripciónMetalPrecio prom.UNCPrecio prom.PROOFVentas
Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Prueba Farthing Sin fecha (1657-1658). Escudo
Cobre$12,000-015Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Prueba Broad 1656
Oro$39,000$93,0000161Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Media corona 1658
Plata$3,800-3292Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
1 chelín 1658. HIB &c PRO
Plata$2,800-3302Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
6 peniques 1658. Copia holandesa. HIB . PRO
Plata$6,200-024Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
1 Corona 1658. 1658/7
Plata$6,200-3365Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
1 Corona 1658. Copia de Tanner. 1658
Plata$12,000$25,00006Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Pruebas 50 сhelines 1656
Oro$220,000$380,00004Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
1 Corona 1658. Copia holandesa. "N" en el anverso está invertida
Plata$10,000-06Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Pruebas 1/2 broad 1656
Oro$26,000$45,00009Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
6 peniques 1658. HIB &c PRO
Plata$19,000-02Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
1 chelín 1658. Copia holandesa. "N" en el anverso está invertida
Plata$31,000-02Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Media corona 1656
Plata$5,400-017Coin photoCoin photo
Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Prueba Farthing Sin fecha (1657-1658). Tres Pilares
Cobre$26,000-01
