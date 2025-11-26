Pruebas 50 сhelines 1656 (Gran Bretaña, Oliver Cromwell)
Foto hecha por: Stack's Bowers
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso22,2 g
- Oro puro (0,6545 oz) 20,3574 g
- Diámetro28,5 mm
- CantoLeyenda
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC12
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoOliver Cromwell
- Valor nominal50 сhelines
- Año1656
- GobernanteOliver Cromwell (Lord Protector)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoPrueba
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 50 сhelines de 1656Pruebas . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Oliver Cromwell. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 51036 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 420000. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2023.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Oliver Cromwell de 50 сhelines del 1656?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 50 сhelines del 1656 es de 220000 USD para las monedas de acuñación regular y de 380000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 20,3574 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 2726,58 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 50 сhelines del 1656?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 50 сhelines del 1656 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 50 сhelines del 1656?
Para vender 50 сhelines del 1656, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.