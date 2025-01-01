flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1656

Monedas de oro (Mancomunidad)

Unite 1656
Precio promedio16000 $
Doble corona 1656
Precio promedio24000 $
1 Corona 1656
Monedas de oro (Oliver Cromwell)

50 сhelines 1656 Pruebas
Precio promedio220000 $
Broad 1656 Prueba
Precio promedio34000 $
1/2 broad 1656 Pruebas
Precio promedio26000 $
Monedas de plata (Mancomunidad)

1 Corona 1656
Precio promedio6200 $
Media corona 1656
Precio promedio560 $
1 chelín 1656
Precio promedio1600 $
6 peniques 1656
Precio promedio670 $
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio220 $
Penique Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio370 $
Medio Penique 1649-1660
Precio promedio230 $
Monedas de plata (Oliver Cromwell)

Media corona 1656
Precio promedio5400 $
