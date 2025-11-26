flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona 1656 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Media corona 1656 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Media corona 1656 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso15 g
  • Plata pura (0,4461 oz) 13,875 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalMedia corona
  • Año1656
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:560 USD
Precio promedio (PROOF):35000 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona 1656 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (74)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de 1656 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1293 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 32000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Tennants Auctioneers - 8 de agosto de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de agosto de 2025
ConservaciónF
Precio
511 $
Precio en la divisa de la subasta 380 GBP
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
1289 $
Precio en la divisa de la subasta 1000 GBP
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Spink - 19 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Spink - 9 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha9 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Spink - 26 de junio de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Numisor - 25 de abril de 2023
VendedorNumisor
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta St James’s - 4 de febrero de 2023
VendedorSt James’s
Fecha4 de febrero de 2023
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Spink - 5 de julio de 2022
VendedorSpink
Fecha5 de julio de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta CNG - 11 de marzo de 2022
VendedorCNG
Fecha11 de marzo de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Heritage - 24 de febrero de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Heritage - 24 de febrero de 2022
VendedorHeritage
Fecha24 de febrero de 2022
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta DNW - 3 de junio de 2021
VendedorDNW
Fecha3 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta DNW - 5 de mayo de 2021
VendedorDNW
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Baldwin's of St. James's - 24 de septiembre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha24 de septiembre de 2020
ConservaciónFR
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta London Coins - 6 de septiembre de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha6 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de Media corona del 1656?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del 1656 es de 560 USD para las monedas de acuñación regular y de 35000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del 1656?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del 1656 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del 1656?

Para vender Media corona del 1656, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

