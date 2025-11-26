flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Noble Numismatics Pty Ltd

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,92 g
  • Diámetro18 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal2 peniques (1/2 Groat)
  • AñoSin fecha (1649-1660)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:220 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (162)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) de Sin fecha (1649-1660) . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1141 vendido en la subasta The New York Sale por USD 1400. La subasta tuvo lugar el 12 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
658 $
Precio en la divisa de la subasta 500 GBP
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta NOONANS - 21 de octubre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha21 de octubre de 2025
ConservaciónF
Precio
87 $
Precio en la divisa de la subasta 65 GBP
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta NOONANS - 3 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha3 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta Spink - 19 de junio de 2025
VendedorSpink
Fecha19 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta TimeLine Auctions - 11 de junio de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha11 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta NOONANS - 10 de junio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta NOONANS - 10 de junio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta CHS Basel Numismatics - 12 de febrero de 2025
VendedorCHS Basel Numismatics
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónAU
Precio
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta Lockdales Auctioneers - 22 de enero de 2025
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta Lockdales Auctioneers - 22 de enero de 2025
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660) en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1649-1660)?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1649-1660) es de 220 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1649-1660)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1649-1660) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1649-1660)?

Para vender 2 peniques (1/2 Groat) del Sin fecha (1649-1660), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de MancomunidadMonedas de Gran Bretaña en 1649Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 2 peniques (1/2 Groat)Subastas numismáticas