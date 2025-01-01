flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de plata 2 peniques (1/2 Groat) de Mancomunidad - Gran Bretaña

type-coin
type-coin

2 peniques (1/2 Groat) 1649

AñoMarcaDescripciónVentasVentas
Sin fecha (1649-1660)0162
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de MancomunidadTodas monedas británicasbritánicas monedas con valor nominal 2 peniques (1/2 Groat)Subastas numismáticas