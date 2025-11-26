Prueba Broad 1656 (Gran Bretaña, Oliver Cromwell)
Foto hecha por: H.D. Rauch
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso9,1 g
- Oro puro (0,2683 oz) 8,3447 g
- Diámetro30 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMoneda (↑↓)
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoOliver Cromwell
- Valor nominalBroad
- Año1656
- GobernanteOliver Cromwell (Lord Protector)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoPrueba
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Broad de 1656Prueba . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Oliver Cromwell. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2285 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 270000. La subasta tuvo lugar el 7 de junio de 2016.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Oliver Cromwell de Broad del 1656?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Broad del 1656 es de 34000 USD para las monedas de acuñación regular y de 93000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 8,3447 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1117,71 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Broad del 1656?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Broad del 1656 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Broad del 1656?
Para vender Broad del 1656, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.