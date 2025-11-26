flag
Prueba Broad 1656 (Gran Bretaña, Oliver Cromwell)

Anverso Prueba Broad 1656 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Oliver CromwellReverso Prueba Broad 1656 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Oliver Cromwell

Foto hecha por: H.D. Rauch

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9,1 g
  • Oro puro (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoOliver Cromwell
  • Valor nominalBroad
  • Año1656
  • GobernanteOliver Cromwell (Lord Protector)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoPrueba
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:34000 USD
Precio promedio (PROOF):93000 USD
Gráfico de ventas en subastas Prueba Broad 1656 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Precios de subastas (161)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Broad de 1656Prueba . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Oliver Cromwell. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2285 vendido en la subasta Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. por USD 270000. La subasta tuvo lugar el 7 de junio de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta Beaussant Lefèvre - 25 de noviembre de 2025
VendedorBeaussant Lefèvre
Fecha25 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta Tennants Auctioneers - 19 de noviembre de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha19 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
51058 $
Precio en la divisa de la subasta 38000 GBP
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónPF62 PCGS
Precio
78000 $
Precio en la divisa de la subasta 78000 USD
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónSP61 PCGS
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónPF62 PCGS
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta Heritage Eur - 23 de mayo de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha23 de mayo de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónPF63 PCGS
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónPF61 PCGS
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta Rauch - 13 de diciembre de 2024
VendedorRauch
Fecha13 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta GINZA - 16 de noviembre de 2024
VendedorGINZA
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónPF62 PCGS
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta Heritage - 10 de mayo de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de mayo de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta Spink - 4 de abril de 2024
VendedorSpink
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta London Coins - 3 de marzo de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Broad 1656 (Prueba) en subasta Goldberg - 31 de enero de 2024
VendedorGoldberg
Fecha31 de enero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Oliver Cromwell de Broad del 1656?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Broad del 1656 es de 34000 USD para las monedas de acuñación regular y de 93000 USD para las monedas PROOF. La moneda contiene 8,3447 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1117,71 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Broad del 1656?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Broad del 1656 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Broad del 1656?

Para vender Broad del 1656, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

