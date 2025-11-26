flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona 1656 (Gran Bretaña, Oliver Cromwell)

Anverso Media corona 1656 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver CromwellReverso Media corona 1656 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver Cromwell

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso15 g
  • Plata pura (0,4461 oz) 13,875 g
  • Diámetro33 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoOliver Cromwell
  • Valor nominalMedia corona
  • Año1656
  • GobernanteOliver Cromwell (Lord Protector)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:5400 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona 1656 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Precios de subastas (17)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de 1656 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Oliver Cromwell. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1146 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 14000. La subasta tuvo lugar el 21 de enero de 2021.

Estado de conservación
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
10428 $
Precio en la divisa de la subasta 8000 GBP
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Sovereign Rarities - 6 de junio de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha6 de junio de 2023
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta DNW - 21 de enero de 2021
VendedorDNW
Fecha21 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta DNW - 21 de enero de 2021
VendedorDNW
Fecha21 de enero de 2021
ConservaciónXF
Precio
19129 $
Precio en la divisa de la subasta 14000 GBP
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta DNW - 21 de enero de 2021
VendedorDNW
Fecha21 de enero de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Spink - 30 de octubre de 2018
VendedorSpink
Fecha30 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta CNG - 12 de septiembre de 2018
VendedorCNG
Fecha12 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta CNG - 16 de mayo de 2018
VendedorCNG
Fecha16 de mayo de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Baldwin's of St. James's - 17 de abril de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha17 de abril de 2018
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Spink - 26 de septiembre de 2016
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Baldwin's of St. James's - 9 de febrero de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha9 de febrero de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 24 de septiembre de 2015
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha24 de septiembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2013
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2013
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2013
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 23 de septiembre de 2008
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha23 de septiembre de 2008
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1656 en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Oliver Cromwell de Media corona del 1656?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del 1656 es de 5400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del 1656?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del 1656 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del 1656?

Para vender Media corona del 1656, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Oliver CromwellMonedas de Gran Bretaña en 1656Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal Media coronaSubastas numismáticas