Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Penique Sin fecha (1649-1660) (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Penique Sin fecha (1649-1660) - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Penique Sin fecha (1649-1660) - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Noble Numismatics Pty Ltd

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso0,48 g
  • Diámetro14 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalPenique
  • AñoSin fecha (1649-1660)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:370 USD
Gráfico de ventas en subastas Penique Sin fecha (1649-1660) - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (105)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Penique de Sin fecha (1649-1660) . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 12208 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 2600. La subasta tuvo lugar el 13 de marzo de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
158 $
Precio en la divisa de la subasta 120 GBP
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
184 $
Precio en la divisa de la subasta 140 GBP
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Sovereign Rarities - 23 de septiembre de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta TimeLine Auctions - 17 de septiembre de 2025
VendedorTimeLine Auctions
Fecha17 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Stack's - 2 de septiembre de 2025
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Stack's - 2 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha2 de septiembre de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Davissons Ltd. - 23 de julio de 2025
VendedorDavissons Ltd.
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Heritage - 26 de junio de 2025
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Heritage - 26 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha26 de junio de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta CNG - 4 de junio de 2025
VendedorCNG
Fecha4 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Spink - 2 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha2 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Lockdales Auctioneers - 22 de enero de 2025
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19 de noviembre de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Penique Sin fecha (1649-1660) en subasta Heritage - 17 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de octubre de 2024
ConservaciónXF45 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de Penique del Sin fecha (1649-1660)?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Penique del Sin fecha (1649-1660) es de 370 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Penique del Sin fecha (1649-1660)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Penique del Sin fecha (1649-1660) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Penique del Sin fecha (1649-1660)?

Para vender Penique del Sin fecha (1649-1660), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

