6 peniques 1656 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 6 peniques 1656 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 6 peniques 1656 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso3 g
  • Plata pura (0,0892 oz) 2,775 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1656
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:670 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1656 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (42)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1656 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 363 vendido en la subasta Spink por GBP 2200. La subasta tuvo lugar el 14 de mayo de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
1315 $
Precio en la divisa de la subasta 1000 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta NOONANS - 9 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha9 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
881 $
Precio en la divisa de la subasta 650 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 de marzo de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta Heritage - 23 de octubre de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta Heritage - 23 de octubre de 2023
VendedorHeritage
Fecha23 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha23 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta NOONANS - 20 de septiembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta NOONANS - 5 de abril de 2023
VendedorNOONANS
Fecha5 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta Heritage - 9 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de febrero de 2023
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
VendedorHeritage
Fecha9 de febrero de 2023
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
******
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta Stack's - 15 de enero de 2023
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2023
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta CNG - 2 de noviembre de 2022
VendedorCNG
Fecha2 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
VendedorCNG
Fecha2 de noviembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta Spink - 29 de marzo de 2022
VendedorSpink
Fecha29 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 6 peniques 1656 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 6 peniques del 1656?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1656 es de 670 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1656?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1656 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1656?

Para vender 6 peniques del 1656, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

