1 chelín 1656 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 chelín 1656 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 chelín 1656 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1656
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1656 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 921 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 6500. La subasta tuvo lugar el 6 de noviembre de 2025.

Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
8027 $
Precio en la divisa de la subasta 6500 CHF
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
673 $
Precio en la divisa de la subasta 500 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta NOONANS - 19 de septiembre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha19 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta Tennants Auctioneers - 9 de agosto de 2024
VendedorTennants Auctioneers
Fecha9 de agosto de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta St James’s - 27 de septiembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha27 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta NOONANS - 20 de septiembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta NOONANS - 8 de junio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha8 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta CNG - 24 de mayo de 2023
VendedorCNG
Fecha24 de mayo de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta Stack's - 2 de junio de 2022
VendedorStack's
Fecha2 de junio de 2022
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta DNW - 3 de junio de 2021
VendedorDNW
Fecha3 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta Davissons Ltd. - 12 de mayo de 2021
VendedorDavissons Ltd.
Fecha12 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta Heritage - 15 de octubre de 2020
VendedorHeritage
Fecha15 de octubre de 2020
ConservaciónVF20 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1656 en subasta Spink - 7 de octubre de 2020
VendedorSpink
Fecha7 de octubre de 2020
ConservaciónF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 chelín del 1656?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1656 es de 1600 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1656?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1656 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1656?

Para vender 1 chelín del 1656, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

