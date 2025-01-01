Catálogo
Valoración de monedas británicas
Mancomunidad
1 chelín
Monedas de plata 1 chelín de Mancomunidad - Gran Bretaña
1 chelín 1649-1660
Año
Marca
Descripción
Ventas
Ventas
1649
0
39
1651
0
158
1652
3
144
1653
1
194
1654
0
79
1655
0
13
1656
0
71
1657
0
4
1658
0
33
1659
0
0
1660
0
16
