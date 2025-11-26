flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1651 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 chelín 1651 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 chelín 1651 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Stanley Gibbons Baldwin's

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1651
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1100 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1651 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (158)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1651 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 39 vendido en la subasta Classical Numismatic Group, LLC por USD 15000. La subasta tuvo lugar el 9 de octubre de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
2104 $
Precio en la divisa de la subasta 1600 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
1118 $
Precio en la divisa de la subasta 850 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta CNG - 23 de septiembre de 2025
VendedorCNG
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta Tennants Auctioneers - 8 de agosto de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta CNG - 22 de mayo de 2025
VendedorCNG
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta Stack's - 16 de mayo de 2025
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta Stack's - 16 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta NOONANS - 11 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha11 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta NOONANS - 18 de febrero de 2025
VendedorNOONANS
Fecha18 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta Spink - 19 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2024
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de julio de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1651 en subasta CNG - 5 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha5 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 chelín del 1651?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1651 es de 1100 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1651?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1651 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1651?

Para vender 1 chelín del 1651, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

