Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1651

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Unite 1651
Precio promedio11000 $
Ventas
053
Anverso
Reverso
Doble corona 1651
Precio promedio12000 $
Ventas
022
Anverso
Reverso
1 Corona 1651
Precio promedio9100 $
Ventas
014

Monedas de plata

Anverso
Reverso
1 Corona 1651
Precio promedio11000 $
Ventas
07
Anverso
Reverso
Media corona 1651
Precio promedio2100 $
Ventas
034
Anverso
Reverso
1 chelín 1651
Precio promedio1100 $
Ventas
0158
Anverso
Reverso
6 peniques 1651
Precio promedio1900 $
Ventas
151
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio210 $
Ventas
0162
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio370 $
Ventas
2107
Anverso
Reverso
Medio Penique 1649-1660
Precio promedio230 $
Ventas
069
