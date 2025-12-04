flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques 1651 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 6 peniques 1651 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 6 peniques 1651 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Stack's Bowers

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso3 g
  • Plata pura (0,0892 oz) 2,775 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1651
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1900 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1651 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (50)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1651 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1297 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 4750. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
565 $
Precio en la divisa de la subasta 420 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta NOONANS - 18 de febrero de 2025
VendedorNOONANS
Fecha18 de febrero de 2025
ConservaciónVF
Precio
580 $
Precio en la divisa de la subasta 460 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta CNG - 23 de enero de 2025
VendedorCNG
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta CNG - 12 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha12 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta London Coins - 2 de junio de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta Tennants Auctioneers - 22 de noviembre de 2023
VendedorTennants Auctioneers
Fecha22 de noviembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta Spink - 3 de abril de 2023
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2023
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta Davissons Ltd. - 31 de agosto de 2022
VendedorDavissons Ltd.
Fecha31 de agosto de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta Spink - 5 de julio de 2022
VendedorSpink
Fecha5 de julio de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta Coin Cabinet - 31 de mayo de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha31 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta Spink - 18 de noviembre de 2021
VendedorSpink
Fecha18 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta Heritage - 20 de agosto de 2021
VendedorHeritage
Fecha20 de agosto de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta London Coins - 6 de diciembre de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha6 de diciembre de 2020
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 27 de noviembre de 2020
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha27 de noviembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta DNW - 3 de noviembre de 2020
VendedorDNW
Fecha3 de noviembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta DNW - 8 de abril de 2020
VendedorDNW
Fecha8 de abril de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 2 de abril de 2020
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha2 de abril de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónF
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 6 peniques 1651 en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 6 peniques del 1651?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1651 es de 1900 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1651?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1651 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1651?

Para vender 6 peniques del 1651, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

