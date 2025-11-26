flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite 1651 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Unite 1651 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Unite 1651 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Morton & Eden Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9,1 g
  • Oro puro (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Diámetro34 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalUnite
  • Año1651
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:11000 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite 1651 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (53)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de 1651 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 157 vendido en la subasta Morton & Eden Ltd por GBP 42000. La subasta tuvo lugar el 20 de noviembre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Coin Cabinet - 29 de mayo de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
9737 $
Precio en la divisa de la subasta 7250 GBP
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Künker - 29 de enero de 2025
VendedorKünker
Fecha29 de enero de 2025
ConservaciónXF
Precio
6257 $
Precio en la divisa de la subasta 6000 EUR
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Spink - 9 de octubre de 2024
VendedorSpink
Fecha9 de octubre de 2024
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 18 de octubre de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha18 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Spink - 3 de abril de 2023
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta NOONANS - 9 de marzo de 2023
VendedorNOONANS
Fecha9 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Spink - 8 de diciembre de 2022
VendedorSpink
Fecha8 de diciembre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Stack's - 25 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha25 de agosto de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta SINCONA - 19 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha19 de mayo de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Heritage - 10 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de enero de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Heritage - 10 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de enero de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 6 de octubre de 2021
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha6 de octubre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 2 de septiembre de 2021
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha2 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Spink - 29 de marzo de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de marzo de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Spink - 15 de septiembre de 2020
VendedorSpink
Fecha15 de septiembre de 2020
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1651 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de noviembre de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de Unite del 1651?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del 1651 es de 11000 USD. La moneda contiene 8,3447 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1117,71 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del 1651?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del 1651 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del 1651?

Para vender Unite del 1651, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

