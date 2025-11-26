Unite 1651 (Gran Bretaña, Mancomunidad)
Foto hecha por: Morton & Eden Ltd
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso9,1 g
- Oro puro (0,2683 oz) 8,3447 g
- Diámetro34 mm
- CantoLiso
- AlineaciónMoneda (↑↓)
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoMancomunidad
- Valor nominalUnite
- Año1651
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de 1651 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 157 vendido en la subasta Morton & Eden Ltd por GBP 42000. La subasta tuvo lugar el 20 de noviembre de 2024.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de Unite del 1651?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del 1651 es de 11000 USD. La moneda contiene 8,3447 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1117,71 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del 1651?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del 1651 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Unite del 1651?
Para vender Unite del 1651, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.