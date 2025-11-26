flag
1 Corona 1651 "Tipo 1649-1656" (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 Corona 1651 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 Corona 1651 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Stack's Bowers

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso30 g
  • Plata pura (0,8922 oz) 27,75 g
  • Diámetro44 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 Corona
  • Año1651
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:11000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona 1651 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (7)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de 1651 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 822 vendido en la subasta Spink por GBP 14000. La subasta tuvo lugar el 25 de septiembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
12056 $
Precio en la divisa de la subasta 9500 GBP
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 30 de julio de 2020
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha30 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
2856 $
Precio en la divisa de la subasta 4000 AUD
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Spink - 25 de septiembre de 2017
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Baldwin's of St. James's - 23 de septiembre de 2013
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha23 de septiembre de 2013
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 4 de mayo de 2010
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha4 de mayo de 2010
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Stack's - 25 de abril de 2008
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Stack's - 25 de abril de 2008
VendedorStack's
Fecha25 de abril de 2008
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 Corona del 1651?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del 1651 es de 11000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del 1651?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del 1651 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1651?

Para vender 1 Corona del 1651, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

