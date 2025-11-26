flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona 1651 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Media corona 1651 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Media corona 1651 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso15 g
  • Plata pura (0,4461 oz) 13,875 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalMedia corona
  • Año1651
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2100 USD
Precio promedio (PROOF):18000 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona 1651 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (34)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de 1651 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31102 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 17625. La subasta tuvo lugar el 4 de enero de 2015.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
1710 $
Precio en la divisa de la subasta 1300 GBP
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
3001 $
Precio en la divisa de la subasta 2300 GBP
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta TimeLine Auctions - 9 de marzo de 2024
VendedorTimeLine Auctions
Fecha9 de marzo de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta SINCONA - 17 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha17 de mayo de 2023
ConservaciónVG
Precio
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Roxbury’s - 21 de octubre de 2022
VendedorRoxbury’s
Fecha21 de octubre de 2022
ConservaciónVG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Spink - 5 de julio de 2022
VendedorSpink
Fecha5 de julio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Heritage - 30 de mayo de 2019
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Heritage - 30 de mayo de 2019
VendedorHeritage
Fecha30 de mayo de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta DNW - 21 de marzo de 2019
VendedorDNW
Fecha21 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Spink - 25 de septiembre de 2017
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Spink - 25 de septiembre de 2017
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta DNW - 15 de septiembre de 2017
VendedorDNW
Fecha15 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1651 en subasta Spink - 5 de julio de 2017
VendedorSpink
Fecha5 de julio de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de Media corona del 1651?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del 1651 es de 2100 USD para las monedas de acuñación regular y de 18000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del 1651?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del 1651 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del 1651?

Para vender Media corona del 1651, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de MancomunidadMonedas de Gran Bretaña en 1651Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal Media coronaSubastas numismáticas