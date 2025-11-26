flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona 1651 "Tipo 1649-1660" (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 Corona 1651 "Tipo 1649-1660" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 Corona 1651 "Tipo 1649-1660" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,275 g
  • Oro puro (0,0671 oz) 2,0862 g
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 Corona
  • Año1651
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:9100 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona 1651 "Tipo 1649-1660" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (14)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de 1651 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 193 vendido en la subasta Spink por GBP 13000. La subasta tuvo lugar el 23 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha13 de enero de 2024
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
5000 $
Precio en la divisa de la subasta 5000 USD
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
3339 $
Precio en la divisa de la subasta 3000 CHF
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 8 de noviembre de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha8 de noviembre de 2022
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Spink - 23 de enero de 2022
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Spink - 29 de abril de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta DNW - 10 de marzo de 2020
VendedorDNW
Fecha10 de marzo de 2020
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Baldwin's of St. James's - 28 de septiembre de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha28 de septiembre de 2018
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta CNG - 10 de enero de 2018
VendedorCNG
Fecha10 de enero de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Baldwin's of St. James's - 24 de junio de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha24 de junio de 2014
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Heritage - 6 de enero de 2014
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Heritage - 6 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha6 de enero de 2014
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Spink - 26 de junio de 2013
VendedorSpink
Fecha26 de junio de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Goldberg - 26 de mayo de 2008
Gran Bretaña 1 Corona 1651 en subasta Goldberg - 26 de mayo de 2008
VendedorGoldberg
Fecha26 de mayo de 2008
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de 1 Corona del 1651?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del 1651 es de 9100 USD. La moneda contiene 2,0862 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 279,53 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del 1651?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del 1651 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1651?

Para vender 1 Corona del 1651, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
