flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Doble corona 1651 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Doble corona 1651 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Doble corona 1651 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,55 g
  • Oro puro (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalDoble corona
  • Año1651
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:12000 USD
Gráfico de ventas en subastas Doble corona 1651 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (22)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de 1651 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31 vendido en la subasta Spink por GBP 26000. La subasta tuvo lugar el 28 de septiembre de 2021.

Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta St James’s - 8 de noviembre de 2023
VendedorSt James’s
Fecha8 de noviembre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 18 de octubre de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha18 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
20703 $
Precio en la divisa de la subasta 17000 GBP
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
8348 $
Precio en la divisa de la subasta 7500 CHF
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Spink - 16 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha16 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Heritage - 20 de agosto de 2021
VendedorHeritage
Fecha20 de agosto de 2021
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Spink - 2 de junio de 2020
VendedorSpink
Fecha2 de junio de 2020
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Roma Numismatics - 27 de marzo de 2020
VendedorRoma Numismatics
Fecha27 de marzo de 2020
ConservaciónUNC
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 4 de abril de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha4 de abril de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 24 de septiembre de 2015
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha24 de septiembre de 2015
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Spink - 25 de marzo de 2015
VendedorSpink
Fecha25 de marzo de 2015
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Heritage - 6 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha6 de enero de 2014
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Spink - 26 de junio de 2013
VendedorSpink
Fecha26 de junio de 2013
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Baldwin's of St. James's - 1 de octubre de 2012
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha1 de octubre de 2012
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Heritage - 1 de mayo de 2012
VendedorHeritage
Fecha1 de mayo de 2012
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Baldwin's of St. James's - 27 de septiembre de 2011
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha27 de septiembre de 2011
ConservaciónAU
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Goldberg - 16 de septiembre de 2008
VendedorGoldberg
Fecha16 de septiembre de 2008
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1651 en subasta Heritage - 12 de enero de 2004
VendedorHeritage
Fecha12 de enero de 2004
ConservaciónSin grado
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de Doble corona del 1651?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del 1651 es de 12000 USD. La moneda contiene 4,1723 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 558,65 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del 1651?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del 1651 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Doble corona del 1651?

Para vender Doble corona del 1651, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
