1 chelín 1653 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 chelín 1653 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 chelín 1653 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Stack's Bowers

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1653
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (193)

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1653 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 21617 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 8050. La subasta tuvo lugar el 3 de enero de 2010.

Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
1118 $
Precio en la divisa de la subasta 850 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta MDC Monaco - 9 de noviembre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha9 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
162 $
Precio en la divisa de la subasta 140 EUR
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta NOONANS - 21 de octubre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha21 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta Stephen Album - 21 de septiembre de 2025
VendedorStephen Album
Fecha21 de septiembre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta Scuotto Numismatica & ... - 20 de septiembre de 2025
VendedorScuotto Numismatica & ...
Fecha20 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta Stack's - 2 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha2 de septiembre de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta Tennants Auctioneers - 8 de agosto de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de agosto de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta Tennants Auctioneers - 8 de agosto de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de agosto de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta Tennants Auctioneers - 8 de agosto de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de agosto de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta Tennants Auctioneers - 8 de agosto de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de agosto de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta NOONANS - 10 de junio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta NOONANS - 10 de junio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de mayo de 2025
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de mayo de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta Spink - 2 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha2 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta Heritage - 17 de diciembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1653 en subasta London Coins - 7 de diciembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 chelín del 1653?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1653 es de 490 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1653?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1653 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1653?

Para vender 1 chelín del 1653, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

