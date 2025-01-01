Catálogo
Subastas
Tarifas
Grading de NGC
USD
USD
· Dólar estadounidense
EUR
· Euro
GBP
· Libra esterlina
CHF
· Franco suizo
PLN
· Esloti polaco
RUB
· Rublo ruso
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Iniciar sesión
Buscar por foto
Cancelar
En subastas
En el catálogo
Gran Bretaña
Período:
1625-1952
1625-1952
Carlos I
1625-1649
Mancomunidad
1649-1660
Oliver Cromwell
1656-1658
Carlos II
1660-1685
Jacobo II
1685-1688
Guillermo III y María II
1689-1694
Guillermo III
1694-1702
Ana
1702-1714
Jorge I
1714-1727
Jorge II
1727-1760
Jorge III
1760-1820
Jorge IV
1820-1830
Guillermo IV
1830-1837
Victoria
1837-1901
Eduardo VII
1901-1910
Jorge V
1910-1936
Eduardo VIII
1936-1936
Jorge VI
1936-1952
Página principal
Catálogo
Gran Bretaña
1653
Monedas de de Gran Bretaña 1653
Seleccione una categoría
Todos
Todos
Oro
Plata
Monedas de oro
Unite 1653
Precio promedio
5700 $
Ventas
0
61
Doble corona 1653
Precio promedio
7600 $
Ventas
0
20
1 Corona 1653
Precio promedio
6500 $
Ventas
0
20
Monedas de plata
1 Corona 1653
Precio promedio
3500 $
Ventas
2
186
Media corona 1653
Precio promedio
1300 $
Ventas
2
154
1 chelín 1653
Precio promedio
490 $
Ventas
1
194
6 peniques 1653
Precio promedio
500 $
Ventas
0
24
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio
210 $
Ventas
0
162
Penique Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio
370 $
Ventas
2
107
Medio Penique 1649-1660
Precio promedio
230 $
Ventas
0
69
Categoría
Año
Buscar