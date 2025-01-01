flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1653

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Unite 1653
Precio promedio5700 $
Ventas
061
Anverso
Reverso
Doble corona 1653
Precio promedio7600 $
Ventas
020
Anverso
Reverso
1 Corona 1653
Precio promedio6500 $
Ventas
020

Monedas de plata

Anverso
Reverso
1 Corona 1653
Precio promedio3500 $
Ventas
2186
Anverso
Reverso
Media corona 1653
Precio promedio1300 $
Ventas
2154
Anverso
Reverso
1 chelín 1653
Precio promedio490 $
Ventas
1194
Anverso
Reverso
6 peniques 1653
Precio promedio500 $
Ventas
024
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio210 $
Ventas
0162
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio370 $
Ventas
2107
Anverso
Reverso
Medio Penique 1649-1660
Precio promedio230 $
Ventas
069
