Unite 1653 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Unite 1653 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Unite 1653 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: St James’s Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9,1 g
  • Oro puro (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Diámetro34 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalUnite
  • Año1653
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:5700 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite 1653 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (61)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de 1653 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 48 vendido en la subasta Spink por USD 23000. La subasta tuvo lugar el 16 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta Auction World - 19 de octubre de 2025
VendedorAuction World
Fecha19 de octubre de 2025
ConservaciónVF35 NGC
Precio
5013 $
Precio en la divisa de la subasta 755000 JPY
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta Künker - 7 de octubre de 2025
VendedorKünker
Fecha7 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
11124 $
Precio en la divisa de la subasta 9500 EUR
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta HARMERS - 29 de septiembre de 2025
VendedorHARMERS
Fecha29 de septiembre de 2025
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta St James’s - 24 de septiembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha24 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 de septiembre de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha16 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta Auction World - 20 de octubre de 2024
VendedorAuction World
Fecha20 de octubre de 2024
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2023
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónXF45 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta New York Sale - 11 de enero de 2023
VendedorNew York Sale
Fecha11 de enero de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta NOONANS - 24 de mayo de 2022
VendedorNOONANS
Fecha24 de mayo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta Spink - 16 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha16 de enero de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta Spink - 29 de abril de 2021
VendedorSpink
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite 1653 en subasta Auction World - 18 de octubre de 2020
VendedorAuction World
Fecha18 de octubre de 2020
ConservaciónVF25 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de Unite del 1653?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del 1653 es de 5700 USD. La moneda contiene 8,3447 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1117,71 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del 1653?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del 1653 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del 1653?

Para vender Unite del 1653, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

