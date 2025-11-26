flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Doble corona 1653 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Doble corona 1653 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Doble corona 1653 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Stack's Bowers

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,55 g
  • Oro puro (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalDoble corona
  • Año1653
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:7600 USD
Gráfico de ventas en subastas Doble corona 1653 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (20)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de 1653 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32202 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 16800. La subasta tuvo lugar el 15 de agosto de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta New York Sale - 16 de enero de 2025
VendedorNew York Sale
Fecha16 de enero de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
7250 $
Precio en la divisa de la subasta 7250 USD
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
4291 $
Precio en la divisa de la subasta 3400 GBP
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Heritage - 8 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Heritage - 8 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha4 de noviembre de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha4 de noviembre de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2022
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
VendedorSpink
Fecha4 de mayo de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Spink - 16 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha16 de enero de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Spink - 14 de diciembre de 2020
VendedorSpink
Fecha14 de diciembre de 2020
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Heritage - 15 de agosto de 2019
VendedorHeritage
Fecha15 de agosto de 2019
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Baldwin's of St. James's - 7 de junio de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha7 de junio de 2018
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Spink - 28 de abril de 2017
VendedorSpink
Fecha28 de abril de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Spink - 6 de octubre de 2011
VendedorSpink
Fecha6 de octubre de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Heritage - 7 de enero de 2008
VendedorHeritage
Fecha7 de enero de 2008
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2007
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1653 en subasta Spink - 5 de mayo de 2005
VendedorSpink
Fecha5 de mayo de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de Doble corona del 1653?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del 1653 es de 7600 USD. La moneda contiene 4,1723 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 558,65 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del 1653?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del 1653 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Doble corona del 1653?

Para vender Doble corona del 1653, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
