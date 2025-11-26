flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona 1653 "Tipo 1649-1660" (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 Corona 1653 "Tipo 1649-1660" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 Corona 1653 "Tipo 1649-1660" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,275 g
  • Oro puro (0,0671 oz) 2,0862 g
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 Corona
  • Año1653
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6500 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona 1653 "Tipo 1649-1660" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (20)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de 1653 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30258 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 18000. La subasta tuvo lugar el 17 de agosto de 2018.

Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
11000 $
Precio en la divisa de la subasta 11000 USD
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
11000 $
Precio en la divisa de la subasta 11000 USD
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta SINCONA - 19 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha19 de mayo de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2018
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2018
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta CNG - 10 de enero de 2018
VendedorCNG
Fecha10 de enero de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta CNG - 10 de enero de 2018
VendedorCNG
Fecha10 de enero de 2018
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Heritage - 12 de septiembre de 2017
VendedorHeritage
Fecha12 de septiembre de 2017
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta DNW - 18 de marzo de 2015
VendedorDNW
Fecha18 de marzo de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Heritage - 16 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha16 de enero de 2014
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Spink - 26 de junio de 2013
VendedorSpink
Fecha26 de junio de 2013
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Stack's - 15 de enero de 2008
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2008
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Spink - 5 de mayo de 2005
VendedorSpink
Fecha5 de mayo de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de 1 Corona del 1653?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del 1653 es de 6500 USD. La moneda contiene 2,0862 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 279,53 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del 1653?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del 1653 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1653?

Para vender 1 Corona del 1653, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
