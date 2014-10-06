flag
6 peniques 1653 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 6 peniques 1653 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 6 peniques 1653 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso3 g
  • Plata pura (0,0892 oz) 2,775 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1653
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:500 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1653 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (24)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1653 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2208 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 2400. La subasta tuvo lugar el 6 de octubre de 2014.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
395 $
Precio en la divisa de la subasta 300 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta St James’s - 1 de noviembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha1 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
145 $
Precio en la divisa de la subasta 110 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta NOONANS - 16 de abril de 2024
VendedorNOONANS
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta Spink - 6 de septiembre de 2022
VendedorSpink
Fecha6 de septiembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta Spink - 5 de julio de 2022
VendedorSpink
Fecha5 de julio de 2022
ConservaciónFR
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta NOONANS - 24 de mayo de 2022
VendedorNOONANS
Fecha24 de mayo de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta Spink - 24 de febrero de 2021
VendedorSpink
Fecha24 de febrero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta Spink - 12 de enero de 2021
VendedorSpink
Fecha12 de enero de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta London Coins - 7 de junio de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta CNG - 5 de junio de 2019
VendedorCNG
Fecha5 de junio de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta DNW - 25 de abril de 2019
VendedorDNW
Fecha25 de abril de 2019
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2018
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta Spink - 27 de marzo de 2018
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2018
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta Heritage - 21 de diciembre de 2017
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta Heritage - 21 de diciembre de 2017
VendedorHeritage
Fecha21 de diciembre de 2017
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta Spink - 6 de diciembre de 2017
VendedorSpink
Fecha6 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta Spink - 25 de septiembre de 2017
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta DNW - 16 de junio de 2017
VendedorDNW
Fecha16 de junio de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta London Coins - 5 de junio de 2016
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2016
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta Künker - 7 de octubre de 2014
VendedorKünker
Fecha7 de octubre de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta Spink - 26 de marzo de 2014
VendedorSpink
Fecha26 de marzo de 2014
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1653 en subasta Künker - 25 de septiembre de 2013
VendedorKünker
Fecha25 de septiembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 6 peniques del 1653?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1653 es de 500 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1653?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1653 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1653?

Para vender 6 peniques del 1653, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
