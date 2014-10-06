6 peniques 1653 (Gran Bretaña, Mancomunidad)
Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,925)
- Peso3 g
- Plata pura (0,0892 oz) 2,775 g
- Diámetro27 mm
- CantoLiso
- AlineaciónMoneda (↑↓)
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoMancomunidad
- Valor nominal6 peniques
- Año1653
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1653 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2208 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 2400. La subasta tuvo lugar el 6 de octubre de 2014.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 6 peniques del 1653?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1653 es de 500 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1653?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1653 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1653?
Para vender 6 peniques del 1653, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.