Media corona 1653 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Media corona 1653 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Media corona 1653 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso15 g
  • Plata pura (0,4461 oz) 13,875 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalMedia corona
  • Año1653
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1300 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona 1653 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (152)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de 1653 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 85 vendido en la subasta St James’s Auctions por USD 3200. La subasta tuvo lugar el 15 de enero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 31 de octubre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha31 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
2015 $
Precio en la divisa de la subasta 1500 GBP
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta Schulman - 1 de julio de 2025
VendedorSchulman
Fecha1 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
566 $
Precio en la divisa de la subasta 480 EUR
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta NOONANS - 10 de junio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta Höhn - 22 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta Stack's - 16 de mayo de 2025
VendedorStack's
Fecha16 de mayo de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta NOONANS - 11 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha11 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta Spink - 31 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha31 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta St James’s - 15 de enero de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de enero de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
VendedorWójcicki
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta Spink - 26 de junio de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta CNG - 12 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha12 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta CNG - 12 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha12 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta Katz - 29 de mayo de 2024
VendedorKatz
Fecha29 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 de marzo de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta CNG - 13 de diciembre de 2023
VendedorCNG
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta
Gran Bretaña Media corona 1653 en subasta London Coins - 7 de diciembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de Media corona del 1653?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del 1653 es de 1300 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del 1653?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del 1653 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del 1653?

Para vender Media corona del 1653, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

