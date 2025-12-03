flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona 1653 "Tipo 1649-1656" (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 Corona 1653 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 Corona 1653 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso30 g
  • Plata pura (0,8922 oz) 27,75 g
  • Diámetro44 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 Corona
  • Año1653
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3500 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona 1653 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (184)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de 1653 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 32298 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 16450. La subasta tuvo lugar el 11 de agosto de 2016.

Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta GINZA - 15 de noviembre de 2025
VendedorGINZA
Fecha15 de noviembre de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
8088 $
Precio en la divisa de la subasta 1250000 JPY
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Auction World - 19 de octubre de 2025
VendedorAuction World
Fecha19 de octubre de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
5445 $
Precio en la divisa de la subasta 820000 JPY
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta NOONANS - 9 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha9 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónVF25 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónVF20 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Auction World - 20 de julio de 2025
VendedorAuction World
Fecha20 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta NOONANS - 10 de junio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Heritage - 16 de marzo de 2025
VendedorHeritage
Fecha16 de marzo de 2025
ConservaciónAU53 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Lockdales Auctioneers - 22 de enero de 2025
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Heritage - 22 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Emporium Hamburg - 12 de diciembre de 2024
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta CNG - 12 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha12 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Spink - 4 de abril de 2024
VendedorSpink
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Numismatica Ars Classica - 3 de diciembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica
Fecha3 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta
Gran Bretaña 1 Corona 1653 en subasta Numismatica Ars Classica - 3 de diciembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica
Fecha3 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 Corona del 1653?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del 1653 es de 3500 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del 1653?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del 1653 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1653?

Para vender 1 Corona del 1653, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

