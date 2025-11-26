flag
1 chelín 1652 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 chelín 1652 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 chelín 1652 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1652
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1652 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (141)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1652 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 52151 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 11000. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
474 $
Precio en la divisa de la subasta 360 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
3420 $
Precio en la divisa de la subasta 2600 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16 de septiembre de 2025
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha16 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta NOONANS - 10 de junio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta Stack's - 22 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta London Coins - 1 de diciembre de 2024
VendedorLondon Coins
Fecha1 de diciembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta Stack's - 1 de noviembre de 2024
VendedorStack's
Fecha1 de noviembre de 2024
ConservaciónVF20 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta NOONANS - 16 de octubre de 2024
VendedorNOONANS
Fecha16 de octubre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta Spink - 25 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta CNG - 3 de diciembre de 2025
VendedorCNG
Fecha3 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
A la subasta
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta London Coins - 7 de diciembre de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha7 de diciembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta
Gran Bretaña 1 chelín 1652 en subasta Heritage - 8 de diciembre de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de diciembre de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 chelín del 1652?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1652 es de 1000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1652?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1652 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1652?

Para vender 1 chelín del 1652, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

