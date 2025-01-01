flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1652

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Unite 1652
Precio promedio10000 $
Ventas
06
Anverso
Reverso
Doble corona 1652
Precio promedio7800 $
Ventas
03
Anverso
Reverso
1 Corona 1652
Precio promedio11000 $
Ventas
09

Monedas de plata

Anverso
Reverso
1 Corona 1652
Precio promedio7000 $
Ventas
042
Anverso
Reverso
Media corona 1652
Precio promedio1400 $
Ventas
038
Anverso
Reverso
1 chelín 1652
Precio promedio1000 $
Ventas
3144
Anverso
Reverso
6 peniques 1652
Precio promedio550 $
Ventas
058
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio210 $
Ventas
0162
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio370 $
Ventas
2107
Anverso
Reverso
Medio Penique 1649-1660
Precio promedio230 $
Ventas
069
