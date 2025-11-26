flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona 1652 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Media corona 1652 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Media corona 1652 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso15 g
  • Plata pura (0,4461 oz) 13,875 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalMedia corona
  • Año1652
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1400 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona 1652 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (38)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de 1652 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30128 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 9694. La subasta tuvo lugar el 14 de enero de 2014.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta NOONANS - 9 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha9 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
2711 $
Precio en la divisa de la subasta 2000 GBP
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta Stack's - 2 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha2 de septiembre de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
200 $
Precio en la divisa de la subasta 200 USD
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta Stack's - 12 de agosto de 2024
VendedorStack's
Fecha12 de agosto de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta DNW - 5 de mayo de 2021
VendedorDNW
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta DNW - 5 de diciembre de 2019
VendedorDNW
Fecha5 de diciembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta London Coins - 1 de septiembre de 2019
VendedorLondon Coins
Fecha1 de septiembre de 2019
ConservaciónVG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta Spink - 27 de marzo de 2019
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta London Coins - 3 de marzo de 2019
VendedorLondon Coins
Fecha3 de marzo de 2019
ConservaciónVG
Precio
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta DNW - 21 de febrero de 2019
VendedorDNW
Fecha21 de febrero de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta Baldwin's of St. James's - 2 de febrero de 2019
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha2 de febrero de 2019
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta Stack's - 16 de enero de 2019
VendedorStack's
Fecha16 de enero de 2019
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta DNW - 3 de diciembre de 2018
VendedorDNW
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Media corona 1652 en subasta DNW - 15 de noviembre de 2018
VendedorDNW
Fecha15 de noviembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de Media corona del 1652?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del 1652 es de 1400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del 1652?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del 1652 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del 1652?

Para vender Media corona del 1652, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
