Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques 1652 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 6 peniques 1652 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 6 peniques 1652 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso3 g
  • Plata pura (0,0892 oz) 2,775 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1652
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:550 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1652 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (58)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1652 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 5 vendido en la subasta The Coin Cabinet por GBP 2000. La subasta tuvo lugar el 28 de mayo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
368 $
Precio en la divisa de la subasta 280 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Stack's - 18 de septiembre de 2025
VendedorStack's
Fecha18 de septiembre de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
1050 $
Precio en la divisa de la subasta 1050 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Bruun Rasmussen - 3 de agosto de 2025
VendedorBruun Rasmussen
Fecha3 de agosto de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Lockdales Auctioneers - 22 de enero de 2025
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha22 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Rhenumis - 24 de octubre de 2024
VendedorRhenumis
Fecha24 de octubre de 2024
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta St James’s - 2 de octubre de 2024
VendedorSt James’s
Fecha2 de octubre de 2024
ConservaciónVF35 NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2024
ConservaciónVF25 NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2024
ConservaciónVF25 NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta CNG - 28 de junio de 2023
VendedorCNG
Fecha28 de junio de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Coin Cabinet - 28 de mayo de 2023
VendedorCoin Cabinet
Fecha28 de mayo de 2023
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Roma Numismatics - 17 de marzo de 2023
VendedorRoma Numismatics
Fecha17 de marzo de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Stack's - 15 de enero de 2023
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2023
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Davissons Ltd. - 31 de agosto de 2022
VendedorDavissons Ltd.
Fecha31 de agosto de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Heritage - 9 de junio de 2022
VendedorHeritage
Fecha9 de junio de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Heritage - 9 de junio de 2022
VendedorHeritage
Fecha9 de junio de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1652 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónVF30 PCGS
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 6 peniques del 1652?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1652 es de 550 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1652?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1652 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1652?

Para vender 6 peniques del 1652, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
