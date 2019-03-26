flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona 1652 "Tipo 1649-1656" (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 Corona 1652 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 Corona 1652 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: The New York Sale

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso30 g
  • Plata pura (0,8922 oz) 27,75 g
  • Diámetro44 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 Corona
  • Año1652
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:7000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona 1652 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (42)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de 1652 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 21 vendido en la subasta Spink por GBP 32000. La subasta tuvo lugar el 26 de marzo de 2019.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
22000 $
Precio en la divisa de la subasta 22000 USD
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
13883 $
Precio en la divisa de la subasta 11000 GBP
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Heritage - 18 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de enero de 2024
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Heritage - 8 de enero de 2024
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Heritage - 8 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Heritage - 8 de enero de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 24 de noviembre de 2023
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha24 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Spink - 4 de mayo de 2022
VendedorSpink
Fecha4 de mayo de 2022
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 10 de marzo de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha10 de marzo de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta New York Sale - 12 de enero de 2022
VendedorNew York Sale
Fecha12 de enero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 6 de octubre de 2021
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha6 de octubre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Sovereign Rarities - 21 de septiembre de 2021
VendedorSovereign Rarities
Fecha21 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Heritage - 20 de agosto de 2021
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Heritage - 20 de agosto de 2021
VendedorHeritage
Fecha20 de agosto de 2021
ConservaciónXF40 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Auction World - 18 de abril de 2021
VendedorAuction World
Fecha18 de abril de 2021
ConservaciónVF30 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta DNW - 3 de noviembre de 2020
VendedorDNW
Fecha3 de noviembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta DNW - 16 de septiembre de 2020
VendedorDNW
Fecha16 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 30 de julio de 2020
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha30 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 30 de julio de 2020
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha30 de julio de 2020
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta DNW - 6 de mayo de 2020
VendedorDNW
Fecha6 de mayo de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Spink - 3 de julio de 2018
VendedorSpink
Fecha3 de julio de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta CNG - 16 de mayo de 2018
VendedorCNG
Fecha16 de mayo de 2018
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 Corona del 1652?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del 1652 es de 7000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del 1652?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del 1652 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1652?

Para vender 1 Corona del 1652, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

