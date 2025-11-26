flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona 1652 "Tipo 1649-1660" (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 Corona 1652 "Tipo 1649-1660" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 Corona 1652 "Tipo 1649-1660" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso2,275 g
  • Oro puro (0,0671 oz) 2,0862 g
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 Corona
  • Año1652
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:11000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona 1652 "Tipo 1649-1660" - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (9)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de 1652 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 670 vendido en la subasta Spink por GBP 13000. La subasta tuvo lugar el 26 de junio de 2013.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
5000 $
Precio en la divisa de la subasta 5000 USD
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
9018 $
Precio en la divisa de la subasta 9000 CHF
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta New York Sale - 10 de enero de 2018
VendedorNew York Sale
Fecha10 de enero de 2018
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Spink - 22 de marzo de 2016
VendedorSpink
Fecha22 de marzo de 2016
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Spink - 14 de mayo de 2015
VendedorSpink
Fecha14 de mayo de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Spink - 26 de junio de 2013
VendedorSpink
Fecha26 de junio de 2013
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Heritage - 4 de enero de 2010
VendedorHeritage
Fecha4 de enero de 2010
ConservaciónMS60 ICG
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Goldberg - 16 de septiembre de 2008
VendedorGoldberg
Fecha16 de septiembre de 2008
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1652 en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2007
ConservaciónUNC
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de 1 Corona del 1652?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1 Corona del 1652 es de 11000 USD. La moneda contiene 2,0862 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 279,53 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del 1652?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del 1652 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1652?

Para vender 1 Corona del 1652, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

