Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Doble corona 1652 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Doble corona 1652 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Doble corona 1652 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Heritage Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,55 g
  • Oro puro (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalDoble corona
  • Año1652
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:7800 USD
Gráfico de ventas en subastas Doble corona 1652 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de 1652 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 305 vendido en la subasta Spink por GBP 6500. La subasta tuvo lugar el 14 de mayo de 2015.

Estado de conservación
Gran Bretaña Doble corona 1652 en subasta Spink - 14 de mayo de 2015
VendedorSpink
Fecha14 de mayo de 2015
ConservaciónVF
Precio
10246 $
Precio en la divisa de la subasta 6500 GBP
Gran Bretaña Doble corona 1652 en subasta DNW - 18 de marzo de 2015
VendedorDNW
Fecha18 de marzo de 2015
ConservaciónVF
Precio
5309 $
Precio en la divisa de la subasta 3600 GBP
Gran Bretaña Doble corona 1652 en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
Gran Bretaña Doble corona 1652 en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2007
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de Doble corona del 1652?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del 1652 es de 7800 USD. La moneda contiene 4,1723 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 558,65 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del 1652?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del 1652 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Doble corona del 1652?

Para vender Doble corona del 1652, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

