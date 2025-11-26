flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite 1652 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Unite 1652 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Unite 1652 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: St James’s Auctions

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9,1 g
  • Oro puro (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Diámetro34 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalUnite
  • Año1652
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:10000 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite 1652 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (6)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de 1652 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1578 vendido en la subasta The New York Sale por USD 18000. La subasta tuvo lugar el 16 de enero de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite 1652 en subasta New York Sale - 16 de enero de 2025
VendedorNew York Sale
Fecha16 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
18000 $
Precio en la divisa de la subasta 18000 USD
Gran Bretaña Unite 1652 en subasta St James’s - 26 de enero de 2022
VendedorSt James’s
Fecha26 de enero de 2022
ConservaciónSin grado NGC
Precio
4593 $
Precio en la divisa de la subasta 3400 GBP
Gran Bretaña Unite 1652 en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1652 en subasta Baldwin's of St. James's - 28 de septiembre de 2018
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha28 de septiembre de 2018
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1652 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de mayo de 2012
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de mayo de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1652 en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
Gran Bretaña Unite 1652 en subasta Heritage - 8 de enero de 2007
VendedorHeritage
Fecha8 de enero de 2007
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de Unite del 1652?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del 1652 es de 10000 USD. La moneda contiene 8,3447 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1117,71 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del 1652?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del 1652 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del 1652?

Para vender Unite del 1652, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de MancomunidadMonedas de Gran Bretaña en 1652Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal UniteSubastas numismáticas