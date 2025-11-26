flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1649 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 chelín 1649 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 chelín 1649 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Numismatik Naumann

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1649
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1500 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1649 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (39)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1649 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 838 vendido en la subasta Spink por GBP 3500. La subasta tuvo lugar el 25 de septiembre de 2017.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Sovereign Rarities - 19 de noviembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
1078 $
Precio en la divisa de la subasta 850 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Heritage - 18 de febrero de 2024
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónXF40 NGC
Precio
2160 $
Precio en la divisa de la subasta 2160 USD
VendedorHeritage
Fecha18 de febrero de 2024
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Spink - 13 de diciembre de 2023
VendedorSpink
Fecha13 de diciembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta CNG - 31 de mayo de 2023
VendedorCNG
Fecha31 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta TimeLine Auctions - 27 de mayo de 2023
VendedorTimeLine Auctions
Fecha27 de mayo de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Spink - 3 de abril de 2023
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Naumann - 2 de abril de 2023
VendedorNaumann
Fecha2 de abril de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Naumann - 5 de febrero de 2023
VendedorNaumann
Fecha5 de febrero de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Naumann - 4 de diciembre de 2022
VendedorNaumann
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta TimeLine Auctions - 3 de diciembre de 2022
VendedorTimeLine Auctions
Fecha3 de diciembre de 2022
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Leu - 21 de agosto de 2022
VendedorLeu
Fecha21 de agosto de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Spink - 5 de julio de 2022
VendedorSpink
Fecha5 de julio de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1649 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 chelín del 1649?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1649 es de 1500 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1649?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1649 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1649?

Para vender 1 chelín del 1649, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

