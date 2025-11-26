flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1655 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 chelín 1655 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 chelín 1655 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Spink

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1655
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:640 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1655 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (13)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1655 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 416 vendido en la subasta Spink por GBP 850. La subasta tuvo lugar el 27 de marzo de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín 1655 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónF
Precio
403 $
Precio en la divisa de la subasta 300 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1655 en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
932 $
Precio en la divisa de la subasta 700 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1655 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 2 de septiembre de 2021
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha2 de septiembre de 2021
ConservaciónVG
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1655 en subasta DNW - 7 de abril de 2021
VendedorDNW
Fecha7 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1655 en subasta DNW - 6 de junio de 2019
VendedorDNW
Fecha6 de junio de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1655 en subasta Heritage - 29 de abril de 2019
VendedorHeritage
Fecha29 de abril de 2019
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1655 en subasta Spink - 27 de marzo de 2018
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1655 en subasta Spink - 27 de marzo de 2018
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1655 en subasta Spink - 6 de diciembre de 2017
VendedorSpink
Fecha6 de diciembre de 2017
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1655 en subasta Spink - 25 de septiembre de 2017
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1655 en subasta Spink - 25 de septiembre de 2017
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2017
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1655 en subasta Stephen Album - 16 de enero de 2016
VendedorStephen Album
Fecha16 de enero de 2016
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1655 en subasta Künker - 29 de septiembre de 2004
VendedorKünker
Fecha29 de septiembre de 2004
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 chelín del 1655?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1655 es de 640 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1655?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1655 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1655?

Para vender 1 chelín del 1655, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

