Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1655

Monedas de oro

Unite 1655
00
Doble corona 1655
00
1 Corona 1655
00

Monedas de plata

Media corona 1655
Precio promedio2700 $
04
1 chelín 1655
Precio promedio640 $
013
6 peniques 1655
Precio promedio1000 $
04
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio220 $
0162
Penique Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio370 $
2107
Medio Penique 1649-1660
Precio promedio230 $
069
