flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques 1655 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 6 peniques 1655 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 6 peniques 1655 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Spink

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso3 g
  • Plata pura (0,0892 oz) 2,775 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1655
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1000 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1655 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1655 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 97130 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1200. La subasta tuvo lugar el 30 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1655 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
Gran Bretaña 6 peniques 1655 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónVF20 NGC
Precio
1200 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1655 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónVF20 NGC
Precio
1000 $
Precio en la divisa de la subasta 1000 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1655 en subasta Spink - 27 de marzo de 2018
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2018
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1655 en subasta Spink - 26 de marzo de 2013
VendedorSpink
Fecha26 de marzo de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 6 peniques del 1655?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1655 es de 1000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1655?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1655 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1655?

Para vender 6 peniques del 1655, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de MancomunidadMonedas de Gran Bretaña en 1655Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 6 peniquesSubastas numismáticas