Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Doble corona 1655 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,55 g
  • Oro puro (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalDoble corona
  • Año1655
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
