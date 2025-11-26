Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
1 Corona 1655 (Gran Bretaña, Mancomunidad)
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso2,275 g
- Oro puro (0,0671 oz) 2,0862 g
- CantoLiso
- AlineaciónMoneda (↑↓)
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoMancomunidad
- Valor nominal1 Corona
- Año1655
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1655?
Para vender 1 Corona del 1655, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
